Новым гендиректором ВОЗ избран бывший глава минздрава Эфиопии

Новым генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) избран глава Министерства здравоохранения Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус. Это решение было принято на заседании 70-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

«Избран представитель Эфиопии», — сообщил ТАСС источник, осведомленный о ходе голосования.

Также он уточнил, что Габреисус набрал 133 голоса, против высказались 50 делегатов.

Тедрос Аданом Гебреисус учился в столице Эритреи и Лондоне, имеет степень доктора наук по специальности «Общественное здравоохранение». В 2005—2012 годах возглавлял Министерство здравоохранения Эфиопии.