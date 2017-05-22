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Новым гендиректором ВОЗ избран бывший глава минздрава Эфиопии

23.05.2017 21:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Новым генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) избран глава Министерства здравоохранения Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус. Это решение было принято на заседании 70-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

«Избран представитель Эфиопии», — сообщил ТАСС источник, осведомленный о ходе голосования.

Также он уточнил, что Габреисус набрал 133 голоса, против высказались 50 делегатов.

Тедрос Аданом Гебреисус учился в столице Эритреи и Лондоне, имеет степень доктора наук по специальности «Общественное здравоохранение». В 2005—2012 годах возглавлял Министерство здравоохранения Эфиопии.

 
 
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Тедрос Аданом Гебреисус учился в столице Эритреи и Лондоне, имеет степень доктора наук по специальности "Общественное здравоохранение". В 2005-2012 годах возглавлял...

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