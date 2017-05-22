США втрое сократят финансовую помощь Украине

США планируют втрое сократить финансовую помощь Украине в 2018 году. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, которое опубликовано на сайте ведомства во вторник, 23 мая.

В документе отмечается, что Вашингтон направит Киеву 203,7 миллиона долларов, тогда как в 2016 году эта сумма равнялась 667 миллионам. На какие именно цели передаются эти средства, не уточняется.

Ранее 23 мая сообщалось, что США отменят бесплатную военную помощь Украине. Это решение также затронуло Вьетнам, Индонезию, Колумбию, Пакистан и Филиппины.

Президент США Дональд Трамп подписал федеральный бюджет страны в начале мая. Закон был принят обеими палатами конгресса. Бюджетные расходы в 2018 году составят в сумме 1,2 триллиона долларов.