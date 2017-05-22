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Аэропорт на Ибице за неделю превратился в мусорную свалку

23.05.2017 22:02 — Новости Мира | БелТА  
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Аэропорт на Ибице за неделю превратился в мусорную свалку

Работники одной из клининговых компаний, обслуживающие аэропорт испанской Ибицы, несколько дней назад начали забастовку. В результате, как сообщают очевидцы, аэровокзал оказался забит мусором, который никто не убирает.

О забастовке первыми сообщили представители авиакомпании easyJet. Она доставляет туристов на остров из Великобритании и даже сейчас, до официального открытия сезона, на "остров развлечений" прибыло довольно много отдыхающих.

Судя по публикациям в соцсетях, забастовка несколько затянулась, поскольку в залах ожидания, кафе, туалетах и иных помещениях уже скопились внушительные горы мусора. Запасы мыла и туалетной бумаги в соответствующих комнатах не пополняются, что вызывает недовольство отдыхающих.

О сроках решения проблемы и вообще о самом факте забастовки на сайте аэропорта нет никакой информации.

 
 
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О сроках решения проблемы и вообще о самом факте забастовки на сайте аэропорта нет никакой информации.

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