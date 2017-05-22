Новым гендиректором ВОЗ избран представитель Эфиопии

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) избран представитель Эфиопии Тедрос Аданом Гебрейсус, который одержал победу в третьем туре голосования, сообщают информагентства.

Решение было принято на заседании 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит 22-31 мая в Женеве (Швейцария). Тедрос Аданом Гебрейсус набрал 133 голоса.

Нового гендиректора избирали государства - члены ВОЗ путем голосования за закрытыми дверями. Конкуренцию представителю Эфиопии составили Дэвид Набарро (Великобритания) и Сания Ништар (Пакистан).

Новый генеральный директор ВОЗ вступит в должность 1 июля 2017 года. На этом посту он сменит Маргарет Чен, которая была избрана в 2006 году, а в 2012-м переизбрана на второй срок.

Тедрос Аданом Гебрейсус проходил обучение в столице Эритреи и Лондоне, имеет степень доктора наук по специальности "общественное здравоохранение". В 2005-2012 годах возглавлял Министерство здравоохранения Эфиопии.

К слову, официальная делегация Министерства здравоохранения Беларуси во главе с руководителем Валерием Малашко также принимает участие в работе 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.-0-