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В Великобритании сгорели семь "заряженных" автомобилей
23.05.2017 22:25 — Новости Мира | БелТА
Фото со страницы RB Motorsport в Facebook
Эксклюзивные тюнингованные автомобили сгорели в ангаре ателье RB Motorsport в Великобритании, передают информационные агентства. В помещении "в работе" находились семь автомобилей - шесть спортивных купе Nissan и один Ford Escort RS Cosworth.
Автомобили сгорели практически полностью. Известно, что все они принадлежали заказчикам. Кроме того, на 99% повреждено и имущество самого ателье.
Никто из сотрудников бокса не пострадал. В настоящее время полиция устанавливает причины возгорания. В качестве основных рассматриваются две версии: поджог и замыкание электропроводки.
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В настоящее время полиция устанавливает причины возгорания. В качестве основных рассматриваются две версии: поджог и замыкание электропроводки.
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