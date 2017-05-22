Фото со страницы RB Motorsport в Facebook

Эксклюзивные тюнингованные автомобили сгорели в ангаре ателье RB Motorsport в Великобритании, передают информационные агентства. В помещении "в работе" находились семь автомобилей - шесть спортивных купе Nissan и один Ford Escort RS Cosworth.

Автомобили сгорели практически полностью. Известно, что все они принадлежали заказчикам. Кроме того, на 99% повреждено и имущество самого ателье.

Никто из сотрудников бокса не пострадал. В настоящее время полиция устанавливает причины возгорания. В качестве основных рассматриваются две версии: поджог и замыкание электропроводки.