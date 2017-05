В траурном митинге в Манчестере приняли участие несколько тысяч человек

Тысячи людей вышли на траурное мероприятие, посвященное жертвам теракта 23 мая в Манчестере, передают информагентства. У большинства из них были плакаты с надписью "Я люблю Манчестер".

Sikh Battlecry @ Albert Sq Manchester in memory of those lost in the Manchester Arena attack @SikhYouthUK_ @TRobinsonNewEra @CaolanRob pic.twitter.com/A3ExAgeZNL

В митинге приняли участие родные, близкие и друзья погибших и пострадавших, а также министр внутренних дел страны Эмбер Радд, спикер Палаты общин Джон Беркоу, лорд-мэр Манчестера Эдди Ньюмен и многие другие политические деятели.

Crowds shout "Manchester, Manchester" at vigil in Albert Square held in memory of the victims of the attack. https://t.co/vXwv2i7KJS pic.twitter.com/0QaIiKLC3b

Сегодня на ступенях Букингемского дворца минутой молчания почтили память погибших королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский принц Филип.

Несколько ранее полиция сообщила о получении записи с камер системы наблюдения. На ней видно, как предполагаемый исполнитель теракта направляется к "Манчестер Арене". В руках он несет сумку, в которой, по всей вероятности, было спрятано взрывное устройство, изготовленное кустарным способом. В совершении теракта подозревают 22-летнего выходца из Ливии Салмана Абеди.