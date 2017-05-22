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В траурном митинге в Манчестере приняли участие несколько тысяч человек
23.05.2017 23:26 — Новости Мира | БелТА
Тысячи людей вышли на траурное мероприятие, посвященное жертвам теракта 23 мая в Манчестере, передают информагентства. У большинства из них были плакаты с надписью "Я люблю Манчестер".
Sikh Battlecry @ Albert Sq Manchester in memory of those lost in the Manchester Arena attack
В митинге приняли участие родные, близкие и друзья погибших и пострадавших, а также министр внутренних дел страны Эмбер Радд, спикер Палаты общин Джон Беркоу, лорд-мэр Манчестера Эдди Ньюмен и многие другие политические деятели.
Crowds shout "Manchester, Manchester" at vigil in Albert Square held in memory of the victims of the attack.
Сегодня на ступенях Букингемского дворца минутой молчания почтили память погибших королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский принц Филип.
Несколько ранее полиция сообщила о получении записи с камер системы наблюдения. На ней видно, как предполагаемый исполнитель теракта направляется к "Манчестер Арене". В руках он несет сумку, в которой, по всей вероятности, было спрятано взрывное устройство, изготовленное кустарным способом. В совершении теракта подозревают 22-летнего выходца из Ливии Салмана Абеди.
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Тысячи людей вышли на траурное мероприятие, посвященное жертвам теракта 23 мая в Манчестере, передают информагентства. У большинства из них были плакаты с надписью...
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