ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Филиппин ввел военное положение в провинции, где идут бои с ИГ, и прерывает визит в Москву

23.05.2017 22:39 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Встречу президента РФ Владимира Путина с президентом Филиппин Родриго Дутерте перенесли на 23 мая, ранее планировалось ее провести в четверг. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.


Владимир Путин и Родриго Дутерте. Фото: пресс-служба Кремля

На вопрос, отменена ли встреча лидеров, он ответил: «Нет. Она состоится сегодня». Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что Дутерте сократил свой визит в Россию.

Дутерте во вторник ввел военное положение в южной провинции Минданао, где идут вооруженные столкновения между военными и боевиками из группировки, связанной с организацией «Исламское государство». В городе Марави провинции Минданао военные блокировали квартиру, в которой находятся около 15 вооруженных боевиков группировки «Мауте». Бой между силовиками и террористами продолжается.

По данным спецслужб, среди боевиков, блокированных военными в Марави, находится главарь другой экстремистской группировки, «Абу Сайяф», Иснилон Хапилон. Группировки «Мауте» и «Абу Сайяф» присягнули на верность ИГ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе Марави провинции Минданао военные блокировали квартиру, в которой находятся около 15 вооруженных боевиков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Великобритании сгорели семь "заряженных" автомобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика