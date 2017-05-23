Президент Филиппин ввел военное положение в провинции, где идут бои с ИГ, и прерывает визит в Москву

Встречу президента РФ Владимира Путина с президентом Филиппин Родриго Дутерте перенесли на 23 мая, ранее планировалось ее провести в четверг. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.



Владимир Путин и Родриго Дутерте. Фото: пресс-служба Кремля

На вопрос, отменена ли встреча лидеров, он ответил: «Нет. Она состоится сегодня». Ранее агентство « Синьхуа » сообщило, что Дутерте сократил свой визит в Россию.

Дутерте во вторник ввел военное положение в южной провинции Минданао, где идут вооруженные столкновения между военными и боевиками из группировки, связанной с организацией «Исламское государство». В городе Марави провинции Минданао военные блокировали квартиру, в которой находятся около 15 вооруженных боевиков группировки «Мауте». Бой между силовиками и террористами продолжается.

По данным спецслужб, среди боевиков, блокированных военными в Марави, находится главарь другой экстремистской группировки, «Абу Сайяф», Иснилон Хапилон. Группировки «Мауте» и «Абу Сайяф» присягнули на верность ИГ.