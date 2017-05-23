В Индонезии двое геев подверглись публичной порке

В индонезийской провинции Ачех двое мужчин, уличенные в гомосексуальных отношениях, подверглись публичной порке — каждому из них было назначено по 85 ударов розгами.



Фото с сайта bbbc.com

Имена наказанных не разглашаются. Известно, что одному из них 20 лет, а второму — 23 года.

Двое были задержаны, после того как представители полиции нравов, вошедшие в чужой дом без разрешения, обнаружили их вместе в постели.

Гомосексуализм не считается незаконным во всей Индонезии, кроме провинции Ачех, живущей по исламским законам.

Для провинции это первый случай публичной порки за гомосексуальные отношения.

Порка состоялась в административном центре провинции — городе Банда-Ачех, на площади около одной из мечетей.



Фото с сайта bbbc.com

За поркой наблюдало большое количество людей.

«Пусть это будет уроком для вас», — выкрикнул один из наблюдавших за поркой. Некоторые требовали, чтобы удары были сильнее.

Перед началом порки один из смотрителей призвал толпу не нападать на провинившихся, сказав, что «они тоже люди».

В понедельник полиция Индонезии сообщила о задержании более 140 человек после рейда в сауне в Джакарте, где проходила гей-вечеринка.

Все задержанные подозреваются в нарушении закона о порнографии. Некоторых подозревают в занятии проституцией.

Ребекка Хеншке, корреспондент «Би-би-си»:

Я встретилась с одним из них в тюрьме за день до публичной порки. Я была первым журналистом, которому разрешили поговорить с ним. Он был напуган, и его буквально трясло. Он выглядел очень худым и бледным.

Когда я попыталась с ним заговорить, нас окружили заключенные. Я думала, нам позволят поговорить в отдельном помещении, но нам не позволили.

«Я просто хочу, чтобы порка закончилась и я мог бы вернуться к своей семье. Я очень подавлен», — сказал он.

Когда представители полиции нравов выломали дверь в его дом, он был студентом последних курсов медицинского университета и собирался стать врачом. После этого случая, по его словам, он был исключен из вуза.

Видео момента, когда его и партнера застали в постели, широко разошлось в интернете. На этих кадрах они оба нагие и просят о помощи.