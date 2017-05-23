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Экс-шеф ЦРУ заявил о связи избирательного штаба Трампа с РФ

23.05.2017 21:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Бывший директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан подтвердил, что у него имеется информация о контактах членов избирательного штаба Дональда Трампа с представителями правительства России. Это заявление бывший глава американской разведки сделал во вторник, 23 мая, на слушаниях в спецкомиссии Палаты представителей США, расследующей вмешательство Москвы в американские президентские выборы.


Фото: Reuters

Джон Бреннан отказался ответить на вопрос о возможных прямых контактах Дональда Трампа с российскими официальными лицами, пояснив, что не вправе обнародовать такие сведения на открытом заседании. Он также не смог сказать, сотрудничал ли избирательный штаб Трампа с представителями правительства РФ. Однако информация о существовании подобных контактов является достаточным основанием для более пристального внимания ЦРУ, считает Бреннан. По его словам, данные были также переданы Федеральному бюро расследований.

Экс-глава ЦРУ отметил, что Россия длительное время пытается воздействовать на президентские выборы в США. «Угроза со стороны российских спецслужб — это серьезная угроза», — предупредил Бреннан, добавив, что РФ не оставит попыток вмешательства в американский избирательный процесс.

 
 
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"Угроза со стороны российских спецслужб - это серьезная угроза", - предупредил Бреннан, добавив, что РФ не оставит попыток вмешательства в американский...

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