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В Индии автобус с паломниками рухнул в ущелье: более 20 погибших

23.05.2017 23:44 — Новости Мира | БелТА  
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В Индии автобус с паломниками рухнул в ущелье: более 20 погибших

Автобус с паломниками упал в ущелье в провинции Уттаракханд, расположенной на севере Индии, передают информагентства. Всего в салоне находилось 28 человек, из них 21 погиб и еще семеро получили ранения разной степени тяжести.

Транспортное средство следовало из округа Индор (штат Мадхья-Прадеш) в паре еще с одним автобусом, на борту которого находились 30 человек.

Сообщается, что во время движения у автобуса отлетело колесо, из-за чего он потерял управление и вылетел в ущелье.

 
 
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Сообщается, что во время движения у автобуса отлетело колесо, из-за чего он потерял управление и вылетел в ущелье.

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