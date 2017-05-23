В Индии автобус с паломниками рухнул в ущелье: более 20 погибших

Автобус с паломниками упал в ущелье в провинции Уттаракханд, расположенной на севере Индии, передают информагентства. Всего в салоне находилось 28 человек, из них 21 погиб и еще семеро получили ранения разной степени тяжести.

Транспортное средство следовало из округа Индор (штат Мадхья-Прадеш) в паре еще с одним автобусом, на борту которого находились 30 человек.

Сообщается, что во время движения у автобуса отлетело колесо, из-за чего он потерял управление и вылетел в ущелье.