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Дутерте попросил у Путина современное оружие
24.05.2017 00:55 — Новости Мира | Tut.by
Президент Филиппин Родриго Дутерте на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его страна нуждается в современных образцах вооружения и будет просить помощи России. Его слова приводит
«Наша страна нуждается в современных образцах вооружения. У нас были определенные заказы в США, но сейчас ситуация не очень гладкая», — сказал он. По его словам, оружие необходимо для борьбы с террористами. «Ваша страна является для нас надежным партнером», — сказал Дутерте.
По его словам, двум странам следует развивать торговые отношения. «Я приехал, чтобы заручиться вашей поддержкой и предложить нашу дружбу. Нам надо развивать торговый обмен, товарооборот», — сказал Дутерте.
Путин отметил, что у России и Филиппин много интересных проектов, включая возможное сотрудничество в военно-технической сфере.
Также российский президент выразил соболезнования в связи с гибелью людей в теракте на Филиппинах и выразил надежду, что конфликт будет разрешен с минимальными потерями.
Пакет документов, подготовленный к визиту Дутерте в Россию, будет подписан в среду, 24 мая, сказал Путин.
22 мая Дутерте распорядился
Встреча двух лидеров, первоначально запланированная на 25 мая, была перенесена на 23-е.
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"Я приехал, чтобы заручиться вашей поддержкой и предложить нашу дружбу", - сказал Дутерте.
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