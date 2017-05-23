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Дутерте попросил у Путина современное оружие

24.05.2017 00:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Филиппин Родриго Дутерте на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его страна нуждается в современных образцах вооружения и будет просить помощи России. Его слова приводит РИА Новости.


Владимир Путин и Родриго Дутерте. Фото: пресс-служба Кремля

«Наша страна нуждается в современных образцах вооружения. У нас были определенные заказы в США, но сейчас ситуация не очень гладкая», — сказал он. По его словам, оружие необходимо для борьбы с террористами. «Ваша страна является для нас надежным партнером», — сказал Дутерте.

По его словам, двум странам следует развивать торговые отношения. «Я приехал, чтобы заручиться вашей поддержкой и предложить нашу дружбу. Нам надо развивать торговый обмен, товарооборот», — сказал Дутерте.

Путин отметил, что у России и Филиппин много интересных проектов, включая возможное сотрудничество в военно-технической сфере.

Также российский президент выразил соболезнования в связи с гибелью людей в теракте на Филиппинах и выразил надежду, что конфликт будет разрешен с минимальными потерями.

Пакет документов, подготовленный к визиту Дутерте в Россию, будет подписан в среду, 24 мая, сказал Путин.

22 мая Дутерте распорядился ввести военное положение в провинции Минданао, где военнослужащие страны ведут бои с террористами. На встрече с Путиным он сказал, что должен срочно вернуться на родину. «По-прежнему идут боевые действия, столкновения. Мне, к сожалению, нужно улететь туда и быть там. Там гибнут люди, погибли люди», — сказал он.

Встреча двух лидеров, первоначально запланированная на 25 мая, была перенесена на 23-е.

 
 
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"Я приехал, чтобы заручиться вашей поддержкой и предложить нашу дружбу", - сказал Дутерте.

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