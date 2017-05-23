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Уровень террористической угрозы в Британии повышен до максимума
24.05.2017 00:28 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране до максимального, что означает непосредственную угрозу теракта.
Нельзя исключить возможность того, что в Британии есть целая группа людей, причастных к теракту в Манчестере, заявила премьер-министр.
К патрулированию улиц британских городов теперь подключится армия, сказала Мэй.
Ранее стало известно, что в совершении взрыва на «Манчестер Арене» в Великобритании подозревается местный житель
По последним данным, в результате взрыва на «Манчестер Арене» погибли 22 человека, 59 получили ранения.
Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».
Взрыв в концертном зале «Манчестер-арена» может оказаться самым кровавым терактом в Британии после взрывов июля 2005 года в Лондоне, когда погибли более 50 человек.
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