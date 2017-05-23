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Инцидент со стрельбой произошел на корейской границе

24.05.2017 01:05 — Новости Мира | БелТА  
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Инцидент со стрельбой произошел на корейской границе

СМИ, со ссылкой на представителей Республики Корея, сообщают, что южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы по неопознанному объекту, двигавшемуся на юг со стороны КНДР.

Ранее во вторник военные заявляли, что после инцидентов с запусками ракет они усилили надзор за воздушным пространством страны и занялись активным мониторингом границ.

Информационное агентство Yonhap сообщило, не сославшись на источник, что со стороны Южной Кореи было произведено около 90 выстрелов из пулеметов в воздух и в сторону Северной Кореи. В агентстве сообщают, что южнокорейские военные анализируют, пересек ли северокорейский беспилотник или иной объект границу.

 
 
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Ранее во вторник военные заявляли, что после инцидентов с запусками ракет они усилили надзор за воздушным пространством страны и занялись активным мониторингом...

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