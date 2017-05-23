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СМИ рассказали о поездке исполнителя теракта в Манчестере в Ливию
24.05.2017 06:37 — Новости Мира | Tut.by
Исполнитель теракта на «Манчестер-Арене» Салман Абеди, жертвами которого стали 22 человека, незадолго до случившегося вернулся из Ливии. Об этом сообщает издание The Times.
Полиция и спецслужбы пытаются выяснить, проходил ли Абеди подготовку в джихадистских лагерях за время своего пребывания в Ливии. В этом регионе, как отмечает газета, «ИГ» и «Аль-Каида» объединились для борьбы с правительственными войсками. Школьный друг Абеди рассказал изданию, что он отправлялся в Ливию «три недели назад, а вернулся несколько дней назад».
По информации The Times, спецслужбы знали о поездке 22-летнего Абеди в Ливию, однако не предприняли никаких действий после его возвращения в Манчестер.
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По словам Мэй, власти не могут игнорировать возможность существования, «более широкой группы лиц, связанных с атакой», в связи с чем вводят усиленные меры безопасности. В частности, к охране крупных мероприятий и правительственных учреждений будут привлечены военные.
Днем во вторник в Южном Манчестере полиция задержала подозреваемого в причастности к теракту, им оказался 23-летний мужчина.
Ответственность за теракт на себя взяла запрещенная в России организация «Исламское государство».
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Полиция и спецслужбы пытаются выяснить, проходил ли Абеди подготовку в джихадистских лагерях за время своего пребывания в Ливии.
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