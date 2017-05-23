Глава МИД Польши призвал НАТО искать диалога с Россией

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал НАТО к диалогу с Москвой.



Витольд Ващиковский. Фото: wpolityce.pl

«Нам нужен диалог с Россией. С нашей точки зрения важно, чтобы НАТО в достаточной мере задействовал коммуникационные каналы с Россией для обмена мнениями и консультаций по конкретным проблемам», — цитирует министра в среду, 24 мая, немецкое издание Die Welt.

Ващиковский подчеркнул, что безопасность Польши «зависит не только от военной силы и систем устрашения» и призвал НАТО заверить Россию, что «переброска солдат на восточные границы альянса является не провокацией, а оборонительной реакцией на поведение Москвы в приграничных районах». Он напомнил, что Россия часто и без предупреждения проводит у своих западных границ учения, стягивая многотысячные группировки войск.

Эти заявления Ващиковский сделал в преддверии встречи глав государств и правительств стран, входящих в Североатлантический альянс. Она пройдет в Брюсселе 25 мая при участии президента США Дональда Трампа. Участники обсудят роль НАТО в мировой системе безопасности и участие альянса в глобальной борьбе с терроризмом.