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Мелания Трамп вновь отказалась брать мужа за руку после приземления самолета
24.05.2017 08:51 — Новости Мира | Tut.by
Супруга президента США Дональда Трампа Мелания вновь отказалась брать мужа за руку, когда «борт номер один» прибыл в Рим.
На опубликованных кадрах видно, как Трамп перед спуском по трапу подает руку жене, однако она игнорирует его жест и начинает поправлять волосы.
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Ранее Мелания Трамп
Трамп совершает первое в качестве президента США турне по странам Ближнего Востока и Европы.
В среду у Трампа запланирована встреча с папой римским Франциском, а затем с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентильони.
Из Италии Трамп отправится в Брюссель на саммит НАТО.
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На опубликованных кадрах видно, как Трамп перед спуском по трапу подает руку жене, однако она игнорирует его жест и начинает поправлять волосы.
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