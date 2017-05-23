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Мелания Трамп вновь отказалась брать мужа за руку после приземления самолета

24.05.2017 08:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Супруга президента США Дональда Трампа Мелания вновь отказалась брать мужа за руку, когда «борт номер один» прибыл в Рим.


Фото: Reuters

На опубликованных кадрах видно, как Трамп перед спуском по трапу подает руку жене, однако она игнорирует его жест и начинает поправлять волосы.

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Видео: ЮтубТВ

Ранее Мелания Трамп отказалась взять мужа за руку после приземления самолета в аэропорту Тель-Авива. Когда они шли по ковровой дорожке, президент протянул руку супруге, однако она хлопнула его по ладони.

Трамп совершает первое в качестве президента США турне по странам Ближнего Востока и Европы.

В среду у Трампа запланирована встреча с папой римским Франциском, а затем с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентильони.

Из Италии Трамп отправится в Брюссель на саммит НАТО.

 
 
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На опубликованных кадрах видно, как Трамп перед спуском по трапу подает руку жене, однако она игнорирует его жест и начинает поправлять волосы.

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