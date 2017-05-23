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Муляж самодельного взрывного устройства уничтожен в Бишкеке

24.05.2017 09:21 — Новости Мира | БелТА  
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24 мая, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Саперы уничтожили муляж самодельного взрывного устройства, обнаруженный возле здания филармонии в Бишкеке.

Как сообщили в пресс-службе Государственного комитета Национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана, сегодня в дежурную службу 102 поступил телефонный звонок об обнаружении подозрительного предмета у здания Национальной филармонии.

"На место выехали сотрудники ГКНБ и МВД. Территория была оцеплена. В ходе осмотра территории была обнаружена подозрительная коробка. Саперы устройством обезвреживания уничтожили на месте муляж СВУ", - рассказали в спецслужбе.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГКНБ и оперативно-следственная группа МВД.-0-

 
 
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"На место выехали сотрудники ГКНБ и МВД. Территория была оцеплена. В ходе осмотра территории была обнаружена подозрительная коробка. Саперы устройством...

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