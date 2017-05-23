Мажилис Казахстана в первом чтении одобрил наказание в виде лишения гражданства

24 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Дополнительный вид уголовного наказания в виде лишения гражданства предусматривается в 21-й статье Уголовного кодекса. Об этом сегодня сообщил министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев, представляя законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан" на пленарном заседании Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана.

Мажилисмены одобрили законопроект в первом чтении.

Как отметил глава Минюста, по 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в 10 статьях Уголовного кодекса, предлагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства. Например, за акт терроризма, создание и руководство террористической группой и участие в ее деятельности.

Министр пояснил, что к основным национальным интересам относится незыблемость конституционного строя. В данное понятие входит независимость, унитарность и президентская форма правления страны. К преступлениям, в результате совершения которых причиняется тяжкий вред национальным и жизненно важным интересам Республики Казахстан, отнесены 16 составов преступлений, предусмотренных в 11 статьях Уголовного кодекса. Например, геноцид, сепаратистская деятельность, создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности.

Данное наказание будет назначаться судом в исключительных случаях на основе полного исследования обстоятельств дела, тяжести совершенных деяний и тяжести наступивших последствий.

Лишение гражданства подлежит регистрации уполномоченным органом на основе вступившего в законную силу обвинительного приговора суда.-0-