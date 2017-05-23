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Встреча Папы Римского с Трампом продолжалась почти полчаса

24.05.2017 10:27 — Новости Мира | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая встреча Папы Римского Франциска и президента США Дональда Трампа продлилась почти 30 минут. Американский лидер прибыл сегодня в Ватикан на аудиенцию к понтифику, информирует ТАСС.

О содержании беседы пока не сообщается.

После встречи с Папой Римским и переговоров с ватиканским руководством и визита, который будет включать посещение Сикстинской капеллы и собора Святого Петра, Дональд Трамп, как предполагается, оправится в президентский Квиринальский дворец, где его примет глава Италии Серджо Маттарелла. По итогам встречи выхода к журналистам не предусмотрено. Последний пункт программы - переговоры с премьер-министром Паоло Джентилони.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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После встречи с Папой Римским и переговоров с ватиканским руководством и визита, который будет включать посещение Сикстинской капеллы и собора Святого Петра,...

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