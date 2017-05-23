Встреча Папы Римского с Трампом продолжалась почти полчаса

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая встреча Папы Римского Франциска и президента США Дональда Трампа продлилась почти 30 минут. Американский лидер прибыл сегодня в Ватикан на аудиенцию к понтифику, информирует ТАСС.

О содержании беседы пока не сообщается.

После встречи с Папой Римским и переговоров с ватиканским руководством и визита, который будет включать посещение Сикстинской капеллы и собора Святого Петра, Дональд Трамп, как предполагается, оправится в президентский Квиринальский дворец, где его примет глава Италии Серджо Маттарелла. По итогам встречи выхода к журналистам не предусмотрено. Последний пункт программы - переговоры с премьер-министром Паоло Джентилони.-0-