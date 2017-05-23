Исполнитель теракта в Манчестере недавно вернулся из поездки в Ливию

Фото Reuters

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Салман Абеди, которого подозревают в совершении теракта в Манчестере, недавно осуществлял поездку в Ливию. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на The Times.

Издание указывает, что школьный друг Салмана Абеди рассказал журналистам о путешествии подозреваемого в Ливию около трех недель назад. Вернулся Салман из Ливии всего за несколько дней до теракта.

Отмечается, что сейчас проводится расследование, главная цель которого установить, проходил ли террорист-смертник из Манчестера подготовку в ливийском лагере боевиков.

NBC News сообщает, что Салман Абеди был связан с террористической организацией "Аль-Каида". NBC News указывает, что ранее родственники Абеди информировали британские власти об угрозе, которую он представляет, но их предупреждение не приняли всерьез.

Британское издание Daily Mirror пишет, что Салман Абеди был связан с джихадистом-вербовщиком из Манчестера Рафаэлем Хости, который убедил сотни граждан Великобритании поехать в Сирию и воевать на стороне ИГ.

Взрыв на "Манчестер-арене", где выступала американская исполнительница Ариана Гранде, прогремел 22 мая в 22.35 по местному времени. Погибли 22 человека, ранения получили около 120. Фонд помощи пострадавшим, а также родственникам погибших после теракта собрал больше 500 тыс. фунтов стерлингов (порядка $650 тыс.) в виде пожертвований.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка ИГ. Полиция объявила, что исполнителем теракта был Салман Абеди - родившийся в Соединенном Королевстве сын беженцев из Ливии. Уровень террористической угрозы в Великобритании повысили до критического.-0-