Британская партия UKIP выступила за смертную казнь для террористов

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская партия UKIP (Партия независимости Соединенного Королевства), известная как инициатор Brexit, предложила ввести в стране высшую меру наказания для людей, совершивших теракт. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на депутата Европарламента от Великобритании и члена партии Дженис Эткинсон.

"Мы находимся в состоянии войны, но военные преступления и террор не могут взять верх", - отметила Дженис Эткинсон. Также она заявила: "Сегодня мы должны объявить, что смертная казнь будет возвращена за террористические преступления. Профилактика лучше лечения".

По словам Дженис Эткинсон, партия UKIP будет добиваться проведения национального референдума по восстановлению смертной казни.

О подобной мере наказания для террористов в Великобритании заговорили после крупного теракта, который произошел в городе Манчестер 22 мая в 22.35 по местному времени. Трагедия унесла жизни 22 человек, при этом погибли дети. Около 120 человек получили ранения. После теракта в Великобритании был объявлен наивысший критический уровень террористической угрозы.-0-