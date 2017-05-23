На Филиппинах боевики взяли в плен священника и прихожан

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Филиппинах боевики захватили в плен католического священника и более десяти прихожан. Об этом сообщают информагентства.

Отмечается, что вооруженные люди из группировки "Мауте" проникли в собор в городе Марави. Они грозят убить пленников, "если правительственные силы, развернувшие наступление против них, не будут отозваны".

Как передает ТАСС, 23 мая в филиппинской провинции Минданао, где происходят вооруженные столкновения между военными и боевиками из группировки, связанной с ИГ, было введено военное положение. В городе Марави военные блокировали квартиру, в которой находятся вооруженные боевики группировки "Мауте".-0-