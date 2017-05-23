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Около 20 человек находятся в критическом состоянии после теракта в Манчестере

24.05.2017 11:56 — Новости Мира | БелТА  
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Около 20 человек находятся в критическом состоянии после теракта в Манчестере

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 человек, госпитализированных после теракта на стадионе в Манчестере, находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил глава управления здравоохранения и социальной защиты графства Большой Манчестер Джон Раус, информирует ТАСС.

"Мы имеем дело с ранениями жизнеобеспечивающих органов, с потенциально утраченными конечностями, с попавшими в организм чужеродными объектами, то есть всеми теми чудовищными травмами, которые можно ожидать от того события, которое произошло", - сказал Джон Раус. По его словам, пострадавшим обеспечен круглосуточный уход со стороны медицинского персонала.

В больницах Манчестера сейчас находятся 64 пострадавших в результате теракта, включая тех, кто самостоятельно добрался до медучреждений с места трагедии.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами взрыва стали 22 человека. Произошедшее квалифицировано как теракт, а его исполнителем, по данным полиции, стал 22-летний смертник Салман Абеди.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы имеем дело с ранениями жизнеобеспечивающих органов, с потенциально утраченными конечностями, с попавшими в организм чужеродными объектами, то есть всеми теми...

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