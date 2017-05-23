Госдума перенесла выборы президента России на день присоединения Крыма

Госдума России одобрила в третьем, окончательном чтении пакет поправок в избирательное законодательство, который позволяет избирателям голосовать не по месту регистрации, а также регулирует правила переноса президентских выборов, сообщает корреспондент РБК. Ранее источник РБК в нижней палате сообщал, что эти поправки будет приняты.



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Пакет поправок к избирательному законодательству внесли в Думу 3 марта председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и член комитета сената по федеративному устройству Анатолий Широков. Согласно действующему законодательству, выборы президента России проходят во второе воскресенье марта.

Однако если это воскресенье оказывается рабочим из-за переноса праздничных дней (например, 8 марта), то выборы должны быть перенесены на первое воскресенье месяца. Сенаторы предложили изменить эту систему и переносить из-за праздников выборы не на предшествующее, а на следующее воскресенье месяца.

В 2018 году третье воскресенье марта попадает на 18 число, четвертую годовщину подписания президентом России договора о присоединении Крыма.

Важнейшее изменение закона касается также отмены открепительных удостоверений. Для тех избирателей, которые в день выборов не будут находится в месте регистрации, закон теперь разрешает проголосовать без открепительного удостоверения. Для того, чтобы реализовать это право, нужно будет подать заявление в избирком по месту пребывания. Заявителя включают с список местных избирателей в порядке, установленном ЦИК РФ. Поправки предлагают также установить срок для подачи такого заявления — не ранее чем за 45 дней до выборов и не позднее 14.00 за день до голосования.

Заявление может быть подано избирателем лично по предъявлении паспорта, через портал госуслуг или через многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг.