Около 20 человек находятся в критическом состоянии после теракта в Манчестере

Около 20 человек, госпитализированных после теракта на стадионе в Манчестере, находятся в критическом состоянии.



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Об этом заявил в интервью Би-би-си глава управления здравоохранения и социальной защиты графства Большой Манчестер Джон Раус.

«Мы имеем дело с ранениями жизнеобеспечивающих органов, с потенциально утраченными конечностями, с (попавшими в организм) чужеродными объектами, то есть всеми теми чудовищными травмами, которые можно ожидать от того события, которое произошло», — информировал он. По словам Рауса, пострадавшим обеспечен круглосуточный уход со стороны медицинского персонала.

Он также сообщил, что на излечении в больницах Манчестера сейчас находятся 64 пострадавших в результате теракта, включая тех, кто самостоятельно добрался до медицинских учреждений с места трагедии.

Взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» прогремел примерно в 22.35 по местному времени в понедельник, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала — в фойе. Жертвами взрыва стали 22 человека. Произошедшее квалифицировано как теракт, а его исполнителем , по данным полиции, стал 22-летний смертник Салман Абеди.