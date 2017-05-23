Часть сцены обрушилась на участников фестиваля в Перми, пострадали 8 детей

24 мая, Пермь /БЕЛТА - ТАСС/. Металлическая конструкция сцены упала на участников фестиваля "Битва хоров" в Перми, пострадали 8 детей, четверо из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил руководитель Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин.

"Возле ДК им. Солдатова упала металлическая конструкция сцены, на сцене был хор. Пострадали восемь детей, в том числе у четверых тяжкий вред здоровью. Все госпитализированы", - сказал Олег Федоткин.

Подробности инцидента выясняются.-0-