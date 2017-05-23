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Часть сцены обрушилась на участников фестиваля в Перми, пострадали 8 детей

24.05.2017 13:02 — Новости Мира | БелТА  
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Часть сцены обрушилась на участников фестиваля в Перми, пострадали 8 детей

24 мая, Пермь /БЕЛТА - ТАСС/. Металлическая конструкция сцены упала на участников фестиваля "Битва хоров" в Перми, пострадали 8 детей, четверо из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил руководитель Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин.

"Возле ДК им. Солдатова упала металлическая конструкция сцены, на сцене был хор. Пострадали восемь детей, в том числе у четверых тяжкий вред здоровью. Все госпитализированы", - сказал Олег Федоткин.

Подробности инцидента выясняются.-0-

 
 
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"Возле ДК им. Солдатова упала металлическая конструкция сцены, на сцене был хор. Пострадали восемь детей, в том числе у четверых тяжкий вред здоровью. Все...

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