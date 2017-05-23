Минобороны России установило окончательную версию крушения Ту-154 в Черном море

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ведомство установило и в ближайшее время озвучит окончательную версию крушения Ту-154 в Черном море, сообщают информагентства.

"Мы буквально несколько недель назад завершили работу на месте, работу в акватории на дне по поиску всех необходимых деталей. У нас есть на 99% уверенность, что мы имеем окончательную версию причин катастрофы", - заявил министр.

В ходе правительственного часа в Совете Федерации он отметил, что после завершения всех поисковых работ спецкомиссия по расследованию крушения пришла к определенным выводам о причинах.

"Думаю, в ближайшее время мы, наверное, получим последние данные и озвучим окончательную версию", - сказал Сергей Шойгу.

Ту-154 Минобороны России, выполнявший плановый рейс в Сирию, потерпел крушение утром 25 декабря 2016 года через несколько минут после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа. Среди пассажиров - 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять сотрудников телеканалов НТВ, "Первого канала" и "Звезда", восемь военных и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Все, кто находился в самолете, погибли.-0-