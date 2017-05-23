ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны России установило окончательную версию крушения Ту-154 в Черном море

24.05.2017 13:52 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ведомство установило и в ближайшее время озвучит окончательную версию крушения Ту-154 в Черном море, сообщают информагентства.

"Мы буквально несколько недель назад завершили работу на месте, работу в акватории на дне по поиску всех необходимых деталей. У нас есть на 99% уверенность, что мы имеем окончательную версию причин катастрофы", - заявил министр.

В ходе правительственного часа в Совете Федерации он отметил, что после завершения всех поисковых работ спецкомиссия по расследованию крушения пришла к определенным выводам о причинах.

"Думаю, в ближайшее время мы, наверное, получим последние данные и озвучим окончательную версию", - сказал Сергей Шойгу.

Ту-154 Минобороны России, выполнявший плановый рейс в Сирию, потерпел крушение утром 25 декабря 2016 года через несколько минут после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа. Среди пассажиров - 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять сотрудников телеканалов НТВ, "Первого канала" и "Звезда", восемь военных и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Все, кто находился в самолете, погибли.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы буквально несколько недель назад завершили работу на месте, работу в акватории на дне по поиску всех необходимых деталей. У нас есть на 99% уверенность, что мы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Опубликовано фото предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика