Три человека задержаны в Манчестере при расследовании теракта

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека задержаны на юге Манчестера в ходе расследования теракта на стадионе "Манчестер-арена", сообщают информагентства со ссылкой на заявление местной полиции.

Один из арестованных является братом предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди.

Накануне по подозрению в причастности к взрыву был арестован 23-летний мужчина. Его задержали в Чорлтоне, на юге Манчестера.

Также стало известно, что британский парламент закрыл сегодня свои двери для посетителей в связи с повышением террористической угрозы в стране до наивысшего уровня после теракта в Манчестере. По этой же причине отменен и традиционный развод караула у Букингемского двора.

Между тем офицеры лондонской полиции задержали сегодня человека с ножом неподалеку от Букингемского дворца, лондонской резиденции королевы Великобритании Елизаветы II. Согласно сообщению Скотленд-Ярда, стражи порядка не считают, что данное происшествие связано с терроризмом.

Теракт на стадионе "Манчестер-арена" унес жизни 22 человек, 64 госпитализированы. Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди.-0-