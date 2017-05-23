Папа Франциск и Трамп на встрече обсудили пути мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск и президент США Дональд Трамп обсудили темы мирного урегулирования международных конфликтов, главным образом в Ближневосточном регионе. Об этом сообщила сегодня служба печати Святого престола по итогам встречи главы Римско-католической церкви и американского лидера, информирует ТАСС.

"В ходе беседы произошел обмен мнениями по ряду тем международной повестки дня и путей установления мира через политический процесс и межрелигиозный диалог. Особое внимание при этом было уделено ситуации на Ближнем Востоке и теме защиты христианской общины", - говорится в коммюнике.

В ходе беседы, прошедшей в доброжелательной обстановке, стороны отметили высокий уровень отношений между Святым престолом и США, а также общее стремление к защите свободы веры и совести. "Ватикан и США надеются укреплять сотрудничество в таких областях, как здравоохранение, образование и помощь мигрантам", - указывается в документе.-0-