ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Папа Франциск и Трамп на встрече обсудили пути мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

24.05.2017 14:00 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Папа Франциск и Трамп на встрече обсудили пути мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Фото AFP

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Папа Римский Франциск и президент США Дональд Трамп обсудили темы мирного урегулирования международных конфликтов, главным образом в Ближневосточном регионе. Об этом сообщила сегодня служба печати Святого престола по итогам встречи главы Римско-католической церкви и американского лидера, информирует ТАСС.

"В ходе беседы произошел обмен мнениями по ряду тем международной повестки дня и путей установления мира через политический процесс и межрелигиозный диалог. Особое внимание при этом было уделено ситуации на Ближнем Востоке и теме защиты христианской общины", - говорится в коммюнике.

В ходе беседы, прошедшей в доброжелательной обстановке, стороны отметили высокий уровень отношений между Святым престолом и США, а также общее стремление к защите свободы веры и совести. "Ватикан и США надеются укреплять сотрудничество в таких областях, как здравоохранение, образование и помощь мигрантам", - указывается в документе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В ходе беседы произошел обмен мнениями по ряду тем международной повестки дня и путей установления мира через политический процесс и межрелигиозный диалог....

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Минобороны России установило окончательную версию крушения Ту-154 в Черном море
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика