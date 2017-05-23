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По делу о взрыве в Манчестере арестовали брата Абеди и еще двоих

24.05.2017 14:39 — Новости Мира | Tut.by  
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По делу о взрыве на концерте в Манчестере арестованы еще три человека, заявили в полиции Большого Манчестера. Таким образом, число взятых под стражу в рамках расследования достигло четырех человек.

Один из арестованных является братом предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди.

Накануне по подозрению в причастности к взрыву был арестован 23-летний мужчина. Его задержали в Чорлтоне, на юге Манчестера, сообщала полиция.

Взрыв в фойе концертного зала «Манчестер-Арена», где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, произошел в понедельник вечером. Его жертвами стали 22 человека, в том числе несколько детей, еще 59 человек получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Британии и России группировка «Исламское государство».

Полиция Манчестера подозревает в совершении взрыва 22-летнего местного жителя Салмана Абеди. По данным правоохранителей, он родился в Манчестере, куда его родители приехали из Ливии.

Как стало известно «Би-би-си», незадолго до взрыва Абеди приехал в Англию из-за границы. Газета Times уточняла, что мужчина вернулся из Ливии.

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране с «серьезного» до максимального «критического».

Наравне с полицией патрулировать улицы британских городов будут 3800 военнослужащих, ко всем ключевым объектам инфраструктуры и туристическим достопримечательностям будет приставлена дополнительная охрана.

 
 
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Один из арестованных является братом предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди.

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