Все жертвы теракта в Манчестере опознаны

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция графства Большой Манчестер заявила, что располагает данными о всех жертвах теракта, произошедшего 22 мая. Об этом говорится в заявлении ведомства, размещенном на его странице в Twitter, информирует ТАСС.

"Сейчас мы с уверенностью можем заявить, что мы знаем личности всех, кто, к сожалению, погиб в результате нападения на "Манчестер-арене", - отмечается в заявлении.

"Из-за большого числа жертв патологоанатомическая экспертиза, скорее всего, займет от четырех до пяти дней", - говорится в сообщении. Имена жертв будут опубликованы только после завершения работы судмедэкспертов.

Правоохранители уточнили, что им удалось установить контакт с семьями всех жертв теракта, и сейчас им оказывается профессиональная психологическая помощь.

На данный момент в СМИ появились сведения о личности 10 из 22 погибших. Самой молодой жертвой теракта стала 8-летняя Саффи Роуз Руссос, а самой старшей - 47-летняя Лиза Лис. Кроме того, сообщалось о гибели двух граждан Польши - соответствующую информацию распространило министерство внутренних дел этой страны.

Жертвами взрыва на стадионе "Манчестер-арена" стали 22 человека, в том числе и дети. Госпитализированными оказались 64 человека, 20 из них находятся в критическом состоянии. Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди.-0-