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Великобритания отменяет все крупные мероприятия из-за террористической угрозы
24.05.2017 17:10 — Новости Мира | БДГ
Парламент Великобритании отменил все публичные мероприятия из-за крайне высокого уровня террористической угрозы.
Как передает
Французские спецслужбы ранее сообщали о наличии доказательств связей смертника с террористической организацией ИГИЛ. Последняя взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере.
Сообщается, что террорист вернулся из Ливии буквально за пару дней до теракта. Эту информацию подтвердила глава британского МВД Эмбер Радд. Накануне были задержаны еще трое подозреваемых по делу о причастности к теракту.
На данный момент в больницах находятся 64 раненых при теракте, 20 из них - в критическом состоянии.
В Великобритании сейчас также обсуждают предложение партии Партии независимости Соединенного Королевства о введении смертной казни за терроризм.
Напомним, что 22 мая в Манчестере после концерта певицы Арианы Гранде
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Парламент Великобритании отменил все публичные мероприятия из-за крайне высокого уровня террористической угрозы.
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