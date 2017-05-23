Великобритания отменяет все крупные мероприятия из-за террористической угрозы

Парламент Великобритании отменил все публичные мероприятия из-за крайне высокого уровня террористической угрозы.

Как передает «Радио Свобода» , власти полагают, что взрыв на «Манчестер-арене» совершил смертник по имени Салман Абеди, местный житель, из семьи выходцев из Ливии. Он родился в Манчестере, а его родители приехали в Великобританию беженцами, спасаясь от режима Муаммара Каддафи.

Французские спецслужбы ранее сообщали о наличии доказательств связей смертника с террористической организацией ИГИЛ. Последняя взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере.

Сообщается, что террорист вернулся из Ливии буквально за пару дней до теракта. Эту информацию подтвердила глава британского МВД Эмбер Радд. Накануне были задержаны еще трое подозреваемых по делу о причастности к теракту.

На данный момент в больницах находятся 64 раненых при теракте, 20 из них - в критическом состоянии.

В Великобритании сейчас также обсуждают предложение партии Партии независимости Соединенного Королевства о введении смертной казни за терроризм.