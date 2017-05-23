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Великобритания отменяет все крупные мероприятия из-за террористической угрозы

24.05.2017 17:10 — Новости Мира | БДГ  
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Парламент Великобритании отменил все публичные мероприятия из-за крайне высокого уровня террористической угрозы. 

Как передает «Радио Свобода», власти полагают, что взрыв на «Манчестер-арене» совершил смертник по имени Салман Абеди, местный житель, из семьи выходцев из Ливии. Он родился в Манчестере, а его родители приехали в Великобританию беженцами, спасаясь от режима Муаммара Каддафи.

Французские спецслужбы ранее сообщали о наличии доказательств связей смертника с террористической организацией ИГИЛ. Последняя взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере.

Сообщается, что террорист вернулся из Ливии буквально за пару дней до теракта. Эту информацию подтвердила глава британского МВД Эмбер Радд. Накануне были задержаны еще трое подозреваемых по делу о причастности к теракту.

На данный момент в больницах находятся 64 раненых при теракте, 20 из них - в критическом состоянии.

В Великобритании сейчас также обсуждают предложение партии Партии независимости Соединенного Королевства о введении смертной казни за терроризм.

Напомним, что 22 мая в Манчестере после концерта певицы Арианы Гранде прогремел взрыв - смертник подорвал себя в толпе зрителей.

 
 
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Парламент Великобритании отменил все публичные мероприятия из-за крайне высокого уровня террористической угрозы. 

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