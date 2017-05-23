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Взрыв в Манчестере организовала террористическая сеть

24.05.2017 17:56 — Новости Мира | БелТА  
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Взрыв в Манчестере организовала террористическая сеть

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв в концертном комплексе "Манчестер-арена" организовала террористическая сеть, сообщают информагентства со ссылкой на главу полиции Манчестера Иэна Хопкинса.

"Очевидно, что речь идет о сети, мы занимаемся расследованием", - сказал Иэн Хопкинс.

Он подтвердил, что на данный момент по делу о теракте задержаны четыре человека. Он также сообщил, что сегодня днем была проведена спецоперация в центре Манчестера.

Взрыв на стадионе "Манчестер-арена", где выступала американская поп-певица Ариана Гранде, прогремел 22 мая в 22.35 по местному времени. Взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником. По последним данным, погибли 22 человека, включая 12 детей. Еще 64 человека госпитализированы, 20 из них находятся в критическом состоянии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Взрыв на стадионе "Манчестер-арена", где выступала американская поп-певица Ариана Гранде, прогремел 22 мая в 22.35 по местному времени. Взрывное устройство было...

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