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В полиции рассказали, кто стоял за исполнителем теракта в Манчестере
24.05.2017 18:20 — Новости Мира | Tut.by
За исполнителем теракта в Манчестере Салманом Абеди стояла террористическая сеть, сообщил журналистам начальник полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс, передает
Представитель полиции сообщил, что по данному дело арестовано четыре человека. Ранее СМИ писали об аресте
Исполнителем теракта является 22-летний
В результате теракта погибли 22 человека. Хопкинс сообщил, что среди них — полицейская, которая находилась не при исполнении.
20 из 64 пострадавших во время теракта находятся в
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За исполнителем теракта в Манчестере Салманом Абеди стояла террористическая сеть
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