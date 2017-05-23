В полиции рассказали, кто стоял за исполнителем теракта в Манчестере

За исполнителем теракта в Манчестере Салманом Абеди стояла террористическая сеть, сообщил журналистам начальник полиции графства Большой Манчестер Иэн Хопкинс, передает ТАСС .



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Представитель полиции сообщил, что по данному дело арестовано четыре человека. Ранее СМИ писали об аресте брата Абеди . Он также рассказал, что 24 мая полиция провела спецоперацию: для проникновения в здание даже провели контролируемый взрыв, сейчас идет обыск по этому адресу.

Исполнителем теракта является 22-летний Салман Абеди . Известно, что он родился в Манчестере, а его семья родом из Ливии.

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» произошел 22 мая во время концерта американской поп-певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало много детей и подростков. Власти квалифицировали случившееся как теракт. Смертник привел в действие взрывное устройство в холле стадиона.

В результате теракта погибли 22 человека. Хопкинс сообщил, что среди них — полицейская, которая находилась не при исполнении.

20 из 64 пострадавших во время теракта находятся в критическом состоянии . Премьер-министр страны накануне повысила уровень опасности до критического , это означает, что возможность осуществления нового теракта является неминуемой.