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План по сокращению мировой нефтедобычи выполнен на 102 процента
24.05.2017 18:59 — Новости Мира | Tut.by
Комитет по мониторингу ОПЕК и независимых производителей сообщил о полностью выполненных договоренностях по сокращению добычи нефти. Об этом
«По состоянию на апрель 2017 года члены ОПЕК и присоединившиеся страны достигли впечатляющего уровня исполнения соглашения — 102 процента, что на четыре процентных пункта больше, чем в марте 2017 года», — отмечается в сообщении.
Комитет, в состав которого входят члены ОПЕК (Алжир, Кувейт и Венесуэла), а также Россия и Оман, не входящие в картель, продолжит наблюдать за исполнением соглашения, а также за состоянием нефтяного рынка, отметили в надзорном органе.
Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что Комитет по мониторингу сокращения добычи нефти рекомендовал продлить сделку еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.
25 мая представители картеля и других нефтедобывающих стран обсудят продление соглашения о сокращении производства нефти.
В конце прошлого года ОПЕК и присоединившиеся производители, в том числе Россия, достигли договоренности об ограничении нефтедобычи на полгода. В России заявляли о готовности урезать производство на 300 тысяч баррелей нефти в сутки.
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25 мая представители картеля и других нефтедобывающих стран обсудят продление соглашения о сокращении производства нефти.
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