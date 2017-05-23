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План по сокращению мировой нефтедобычи выполнен на 102 процента

24.05.2017 18:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Комитет по мониторингу ОПЕК и независимых производителей сообщил о полностью выполненных договоренностях по сокращению добычи нефти. Об этом говорится в сообщении на сайте картеля.


Фото: Reuters

«По состоянию на апрель 2017 года члены ОПЕК и присоединившиеся страны достигли впечатляющего уровня исполнения соглашения — 102 процента, что на четыре процентных пункта больше, чем в марте 2017 года», — отмечается в сообщении.

Комитет, в состав которого входят члены ОПЕК (Алжир, Кувейт и Венесуэла), а также Россия и Оман, не входящие в картель, продолжит наблюдать за исполнением соглашения, а также за состоянием нефтяного рынка, отметили в надзорном органе.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что Комитет по мониторингу сокращения добычи нефти рекомендовал продлить сделку еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

25 мая представители картеля и других нефтедобывающих стран обсудят продление соглашения о сокращении производства нефти.

В конце прошлого года ОПЕК и присоединившиеся производители, в том числе Россия, достигли договоренности об ограничении нефтедобычи на полгода. В России заявляли о готовности урезать производство на 300 тысяч баррелей нефти в сутки.

 
 
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25 мая представители картеля и других нефтедобывающих стран обсудят продление соглашения о сокращении производства нефти.

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