Российский истребитель осуществил в Сирии перехват американского самолета-заправщика, который в Пентагоне охарактеризовали как «непрофессиональный». Об этом заявил командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джеффри Харригиан во время брифинга для журналистов.

«Был один инцидент (в Сирии), во время которого имел место перехват, который я бы охарактеризовал как непрофессиональный. Мы связались с ними (с российской стороной) по этому поводу и выразили обеспокоенность, они нормально отреагировали, принесли извинения за этот конкретный перехват», — сказал он.

Он уточнил, что речь идет об «истребителе Су-22 или Су-30», который осуществил перехват американского самолета-заправщика. Когда имел место этот эпизод, Харригиан не пояснил.

В прошлую пятницу председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд на пресс-конференции в Пентагоне рассказал, что Россия и США открыли еще один военный канал связи (на уровне генералов) с целью предотвращения инцидентов между своими ВС в Сирии.

По словам Данфорда, ВС России и США сохраняют «достаточно мощную оперативную связку на земле». Эта оперативная связь осуществляется по телефонному каналу между российским воинским контингентом в Сирии и центром операций ВВС США на Ближнем Востоке и в Южной Азии, расположенным на базе Эль-Удейд в столице Катара.

ТАСС пока не располагает комментариями Минобороны по данному заявлению.