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Китаю впервые с 1989 года снизили кредитный рейтинг. Что это значит
24.05.2017 21:31 — Новости Мира | Tut.by
Рейтинговое агентство Moodyʼs впервые с 1989 года снизило кредитный рейтинг Китая. Теперь он находится на одном уровне с Японией и Саудовской Аравией и отстает от США, Тайваня и крупнейших европейских экономик. Причина одна: резкий экономический рост Китая последних десятилетий (и особенно — последних лет) связан с увеличением долгов страны.
С 1989 года, когда последний раз снижался кредитный рейтинг Китая, страна проделала огромный путь от страны третьего мира до крупнейшей экономики. Достаточно сказать, что с 1989 года ВВП страны не то что ни разу не падал — он
По крайней мере часть этого роста была обеспечена за счет увеличения долга. В начале 2006 года общий долг Китая составлял 146 процентов ВВП, в то время как еврозоны — 221 процент, а США — 215 процентов. Через десять лет долг Китая вырос до 255 процентов и сравнялся с американским. При этом государственная задолженность страны относительно невелика (около 50 процентов ВВП), но зато долги компаний и физических лиц —
Экономисты давно ждут, что долг начнет оказывать серьезное влияние на Китай. Некоторые видят в резком наращивании долга
Китай не согласен ни с мнением Moodyʼs, ни с тем, что рост долгов носит неконтролируемый характер. Правительство страны проводит
Рейтинговые агентства в последние годы снизили рейтинги всех крупнейших экономик. В 2008-м рейтинговые агентства не смогли предсказать обвал ипотечного рынка (Министерство юстиции США даже
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Теперь он находится на одном уровне с Японией и Саудовской Аравией и отстает от США, Тайваня и крупнейших европейских экономик.
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