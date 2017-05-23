Китаю впервые с 1989 года снизили кредитный рейтинг. Что это значит

Рейтинговое агентство Moodyʼs впервые с 1989 года снизило кредитный рейтинг Китая. Теперь он находится на одном уровне с Японией и Саудовской Аравией и отстает от США, Тайваня и крупнейших европейских экономик. Причина одна: резкий экономический рост Китая последних десятилетий (и особенно — последних лет) связан с увеличением долгов страны.



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С 1989 года, когда последний раз снижался кредитный рейтинг Китая, страна проделала огромный путь от страны третьего мира до крупнейшей экономики. Достаточно сказать, что с 1989 года ВВП страны не то что ни разу не падал — он рос как минимум на 3,9 процента в год, а в 1992-м и 2007-м — увеличивался более чем на 14 процентов. Китай — мировой лидер по экспорту , промышленному производству, объему ВВП (пересчитанному в доллары по паритету покупательной способности), потреблению металлов, вторая экономика в мире по потреблению нефти — эти и подобные характеристики можно перечислять бесконечно. На протяжении как минимум последнего десятилетия основная заслуга в том, что мировой ВВП вообще растет, принадлежит именно Китаю.

По крайней мере часть этого роста была обеспечена за счет увеличения долга. В начале 2006 года общий долг Китая составлял 146 процентов ВВП, в то время как еврозоны — 221 процент, а США — 215 процентов. Через десять лет долг Китая вырос до 255 процентов и сравнялся с американским. При этом государственная задолженность страны относительно невелика (около 50 процентов ВВП), но зато долги компаний и физических лиц — намного больше , чем в тех же США или еврозоне. Если говорить совсем грубо, как только наступил мировой кризис и потребление китайских товаров стало падать, рост местной экономики стал обеспечиваться за счет кредитов.

Экономисты давно ждут, что долг начнет оказывать серьезное влияние на Китай. Некоторые видят в резком наращивании долга неконтролируемый процесс , некоторые — предрекают Китаю судьбу Японии или даже Греции. «Мы ожидаем, что в ближайшие годы по финансовой мощи Китая будет нанесен удар — долг будет продолжать расти, а потенциальный рост ВВП — снижаться», — объясняют аналитики Moodyʼs свое решение.

Китай не согласен ни с мнением Moodyʼs, ни с тем, что рост долгов носит неконтролируемый характер. Правительство страны проводит реформы , связанные с ужесточением выдачи кредитов и переориентированием экономики с экспорта на внутренний спрос. Кроме того, в Китае обращают внимание на то, что большая часть долгов внутренняя, а золотовалютные резервы страны — с большим отрывом крупнейшие в мире. Что касается решения Moodyʼs, то его Министерство финансов Китая связывает с «некорректной методологией».

Рейтинговые агентства в последние годы снизили рейтинги всех крупнейших экономик. В 2008-м рейтинговые агентства не смогли предсказать обвал ипотечного рынка (Министерство юстиции США даже грозило подать на них за это в суд). Теперь они пытаются играть на опережение: например, в 2011 году Standard&Poorʼs впервые в истории понизило кредитный рейтинг США, а в 2016-м — еврозоны (на фоне референдума о выходе Великобритании из ЕС). Годом ранее был снижен и рейтинг Японии. Что касается партнеров Китая по БРИК (объединение четырех крупнейших развивающихся и быстрорастущих стран мира — Бразилия, Россия, Индия и Китай), то в двух странах (России и Бразилии) рейтинг был понижен до «мусорного».