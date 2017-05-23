НАТО присоединится к коалиции и примет участие в борьбе с ИГИЛ

Страны-члены НАТО одобрили участие альянса, как единого блока, в коалиции, ведущей борьбу с "Исламским государством". Правда, в его планы пока не входит непосредственное участие в боевых операциях по борьбе с террористами, передают информагентства.

Такие сведения содержатся в плане действий, подготовленном к предстоящему саммиту альянса. В частности, НАТО планирует расширить использование разведывательных самолетов типа AWACS и усилить мониторинг над территориями Сирии и Ирака. Самолеты-разведчики будут направлять воздушные суда коалиции за исключением тех случаях, когда речь идет о запланированных бомбардировках.

Указанный план будет утвержден 25 мая на саммите альянса в Брюсселе. Напомним, на нем впервые будет присутствовать Дональд Трамп, призывающий к активизации мер по борьбе с ИГ.

В состав коалиции, организованной США в 2014 году, входят 68 государств, включая все 28 стран-членов НАТО. В то же время альянс пока не выступал в качестве участника как единый блок.