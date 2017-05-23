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Мужчина с ножом ранил троих человек в Нью-Йорке
24.05.2017 23:24 — Новости Мира | БелТА
Три человека получили ранения в результате нападения неустановленного злоумышленника, вооруженного ножом, на людей возле школы на Манхэттене (Нью-Йорк). Такие сведения сообщают информационные агентства.
Инцидент произошел около двух часов дня по местному времени. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. По словам врачей, их состояние стабильное и жизни людей ничего не угрожает.
Нападавшему удалось скрыться с места происшествия. Полиция объявила его в розыск и просит общественность оказать содействие в поимке преступника. По предварительной информации, им может быть 16-летний ученик школы, ранивший молодых людей во время драки.
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Инцидент произошел около двух часов дня по местному времени. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. По словам врачей, их состояние стабильное и...
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