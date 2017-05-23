В результате атак террористов-смертников в Джакарте пострадали около 15 человек

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Двое террористов-смертников убили трех индонезийских полицейских и ранили еще 10 человек в ночь со среды на четверг, совершив взрывы возле автобусной станции в восточной части столицы. Об этом сообщил ряд информагентств.

Взрывы произошли с интервалом в пять минут в Джакартском терминале Kampung Melayu, сообщили в полиции.

Представитель национальной полиции Сетио Васисто сказал, что пять офицеров и пять гражданских лиц получили ранения и трое полицейских были убиты.

За последние 17 месяцев Индонезия пережила серию небольших терактов, ответственность за которые брали на себя сочувствующие "Исламскому государству" граждане, но, по словам Вастисто, полиция пока не видит исламистский след в атаках, произведенных в среду.

"Должностные лица полиции были дежурными и охраняли группу людей, которые проводили парад. Парад еще не закончился, когда произошел взрыв", - сказал Васисто на пресс-конференции.

Он также сообщил, что оба подозреваемых были мужчинами.

Хотя большинство нападений были плохо организованы и проводились террористами-одиночками, власти считают, что около 400 индонезийцев отправились воевать в Сирию и могут представлять реальную угрозу после возвращения домой.