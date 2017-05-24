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НАТО присоединится к коалиции по борьбе с "Исламским государством"

24.05.2017 23:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Страны НАТО одобрили план действий, предусматривающий вступление альянса в коалицию по борьбе с ИГ. В планы НАТО пока не входит непосредственное участие в боевых операциях.


Во время учений НАТО. Италия, 19 октября 2015 года. Фото: Reuters

НАТО решила присоединиться к международной коалиции во главе с США, борющейся против джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом говорится в плане действий к предстоящему саммиту НАТО, который послы стран — членов альянса одобрили в среду, 24 мая, сообщают информационные агентства со ссылкой на дипломатов.

НАТО согласилась расширить миссию разведывательных самолетов AWACS, которые в настоящее время патрулируют с базы в Турции воздушное пространство над Сирией и Ираком. Впредь AWACS будут также направлять самолеты коалиции по борьбе с ИГ во всех случаях, за исключением тех, когда запланированы бомбардировки. Согласованный в Брюсселе план действий пока исключает участие стран НАТО в прямых боевых столкновениях с джихадистами.

По словам одного из дипломатов, этот план будет официально утвержден главами государств и правительств стран НАТО в Брюсселе 25 мая. В этом саммите впервые примет участие президент США Дональд Трамп, который добивается от альянса более активной борьбы с международным терроризмом.

Коалиция по борьбе с ИГ была сформирована США в 2014 году. В ее состав входят 68 стран, в том числе все 28 государств НАТО. В то же время НАТО пока не входит в состав коалиции как единый блок. Одна из причин этого — возражения ряда арабских государств.

 
 
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В планы НАТО пока не входит непосредственное участие в боевых операциях.

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