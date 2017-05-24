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Сайдик: Число погибших на Донбассе по сравнению с 2016 годом увеличилось на 120%
24.05.2017 22:26 — Новости Мира | Tut.by
Число погибших на Донбассе в период с января по май этого года возросло на 120% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Эти данные озвучил по итогам очередного заседания контактной группы в Минске спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.
Он выразил глубокое сожаление ухудшением ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив, что начало мая стало одним из самых трагических за последнее время.
«Сегодня хочу обратить внимание на печальную статистику — это данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Показатели только ухудшаются — количество погибших гражданских лиц увеличилось на 120%. Это подтверждено отчетами СММ (Специальной мониторинговой миссии. — Прим. ТАСС) ОБСЕ», — сказал он.
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Председатель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что начало мая в регионе стало одним из самых трагических за последнее время.
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