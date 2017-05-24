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Собака - друг заключенных. В американской тюрьме работает приют для животных

24.05.2017 22:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Небольшая группа женщин-заключенных в Аризоне участвует в программе, которая работает с подразделениями по охране животных Animal Safety Unit. Программа направлена на уход за искалеченными животными и их обучение.

Шесть дней в неделю женщин привозят в приют. Он расположен в бывшей мужской тюрьме, где некоторые клетки и стены украшены портретами собак и настенными росписями животных.

«Попутно мы обеспечиваем реабилитацию не только для животных, но и для заключенных», — говорит сотрудник по задержанию в администрации шерифа округа Мерикопа (штат Аризона, США).

После того как животные выздоравливают, некоторые из них могут быть приняты сотрудниками задержания для других программ в тюрьме Мерикопа, чтобы с ними могли общаться другие заключенные.

Бывшая мужская тюрьма была превращена в центр содержания в 2000 году, и с тех пор тысячи животных были приняты хозяевами, в основном собаки, коты и лошади.


Заключенная Кристина Хейзлетт, 35 лет, играет с собакой

Собака наблюдает за тем, как заключенные в цепях проходят мимо

31-летняя Обри Эррера играет с собакой

Фотографии спасенных собак

Собака лижет заключенного во время разъяснительной работы

31-летняя Обри Эррера очищает пол от собачьих фекалий

35-летняя заключенная Кристина Хейзлетт играет с собакой в камере

Найат Обри Эррера, 31 год, выводит собаку на тренировки на крышу

Кристина Хейзлетт в защитном костюме играет со щенком, болеющим лямблиозом (болезнью тонкой кишки).

Заключенный гладит собаку

Заключенная заводит собаку в клетку
 
 
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Американская тюрьма помогает реабилитироваться животным и заключенным.

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