|
Собака - друг заключенных. В американской тюрьме работает приют для животных
24.05.2017 22:08 — Новости Мира | Tut.by
Небольшая группа женщин-заключенных в Аризоне участвует в программе, которая работает с подразделениями по охране животных Animal Safety Unit. Программа направлена на уход за искалеченными животными и их обучение.
Шесть дней в неделю женщин привозят в приют. Он расположен в бывшей мужской тюрьме, где некоторые клетки и стены украшены портретами собак и настенными росписями животных.
«Попутно мы обеспечиваем реабилитацию не только для животных, но и для заключенных», — говорит сотрудник по задержанию в администрации шерифа округа Мерикопа (штат Аризона, США).
После того как животные выздоравливают, некоторые из них могут быть приняты сотрудниками задержания для других программ в тюрьме Мерикопа, чтобы с ними могли общаться другие заключенные.
Бывшая мужская тюрьма была превращена в центр содержания в 2000 году, и с тех пор тысячи животных были приняты хозяевами, в основном собаки, коты и лошади.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская тюрьма помогает реабилитироваться животным и заключенным.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии