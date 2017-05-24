Собака - друг заключенных. В американской тюрьме работает приют для животных

Небольшая группа женщин-заключенных в Аризоне участвует в программе, которая работает с подразделениями по охране животных Animal Safety Unit. Программа направлена на уход за искалеченными животными и их обучение.

Шесть дней в неделю женщин привозят в приют. Он расположен в бывшей мужской тюрьме, где некоторые клетки и стены украшены портретами собак и настенными росписями животных.

«Попутно мы обеспечиваем реабилитацию не только для животных, но и для заключенных», — говорит сотрудник по задержанию в администрации шерифа округа Мерикопа (штат Аризона, США).

После того как животные выздоравливают, некоторые из них могут быть приняты сотрудниками задержания для других программ в тюрьме Мерикопа, чтобы с ними могли общаться другие заключенные.

Бывшая мужская тюрьма была превращена в центр содержания в 2000 году, и с тех пор тысячи животных были приняты хозяевами, в основном собаки, коты и лошади.



Заключенная Кристина Хейзлетт, 35 лет, играет с собакой



Собака наблюдает за тем, как заключенные в цепях проходят мимо



31-летняя Обри Эррера играет с собакой



Фотографии спасенных собак



Собака лижет заключенного во время разъяснительной работы



31-летняя Обри Эррера очищает пол от собачьих фекалий



35-летняя заключенная Кристина Хейзлетт играет с собакой в камере



Найат Обри Эррера, 31 год, выводит собаку на тренировки на крышу



Кристина Хейзлетт в защитном костюме играет со щенком, болеющим лямблиозом (болезнью тонкой кишки).



Заключенный гладит собаку



Заключенная заводит собаку в клетку