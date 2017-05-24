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В Генпрокуратуре Украины признали ошибку при расследовании убийства Шеремета

25.05.2017 01:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Генпрокурор Юрий Луценко признал, что следователи не изъяли материалы одной из камер видеонаблюдения при расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он сказал в ходе отчета в Верховной Раде, трансляцию вел телеканал «112 Украина».


Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

«В отношении господина Шеремета следствие идет, мы выделили туда лучших прокуроров. Должен признать, что в этом следствии была допущена ошибка, конкретная ошибка в том, что удалив 201 камеру видеонаблюдения, еще одна, как оказалось, самая важная, не была изъята, что все это время не давало важной информации следствию. Благодаря журналистам эти съемки стали известными, жаль, что на весь мир, а не только для следователей. Тем не менее, эти пленки являются очень важными для следствия», — сказал Луценко.

По его данным, руководство МВД также признало ошибку и стараются наверстать упущенное время.

Напомним, недавно журналисты проекта «Слідство.Инфо» обнародовали свое журналистское расследование. В нем говорится, в частности, что возле дома журналиста находился сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко. В СБУ заявили, что Устименко уволили из ведомства в 2014 г. Полиция его уже допросила.

Журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. Машина принадлежала руководителю интернет-издания «Украинская правда» Елене Притуле, однако ее самой в машине не было. Полиция квалифицировала взрыв авто с Шереметом как умышленное убийство.

 
 
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Генпрокурор отметил, что материалы одной камеры видеонаблюдения не изъяли, а они оказались самыми важными.

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