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Британским властям сообщали о подозрениях по поводу Абеди
25.05.2017 00:30 — Новости Мира | Tut.by
Знакомые Салмана Абеди, подорвавшего себя на концерте Арианы Гранде в Манчестере вечером 22 мая, еще пять лет назад сообщали властям о том, что он поддерживает экстремизм и насилие, рассказал Би-би-си социальный работник-мусульманин, просивший не называть его имя.
Также Би-би-си узнала, что в этом году Абеди, находясь в Манчестере, открыто вел разговоры о ценности смерти ради «благой» цели и делал экстремистские заявления, связанные с действиями смертников и конфликтом в Ливии.
Житель Манчестера рассказал, что два человека, знавших Салмана Абеди в колледже, по отдельности звонили в полицию.
Они были обеспокоены тем, что «он поддерживал терроризм» и говорил, что «быть подрывником-самоубийцей — в порядке вещей». Друзья пытались убедить его, что он неправ, но, в конце концов, обратились в полицию.
Одновременно поступило подтверждение того, что младший брат смертника, 20-летний Хашем Абеди, был
В Британии в настоящий момент арестовано пять подозреваемых в причастности к
Уровень террористической угрозы в Соединенном Королевстве во вторник был повышен до максимального, что за последние годы делалось несколько раз и всегда ненадолго.
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В этом году Абеди, находясь в Манчестере, открыто вел разговоры о ценности смерти ради "благой" цели и делал экстремистские заявления, связанные с действиями...
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