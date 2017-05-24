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Британским властям сообщали о подозрениях по поводу Абеди

25.05.2017 00:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Знакомые Салмана Абеди, подорвавшего себя на концерте Арианы Гранде в Манчестере вечером 22 мая, еще пять лет назад сообщали властям о том, что он поддерживает экстремизм и насилие, рассказал Би-би-си социальный работник-мусульманин, просивший не называть его имя.


Салман Абеди. Кадр: BBC

Также Би-би-си узнала, что в этом году Абеди, находясь в Манчестере, открыто вел разговоры о ценности смерти ради «благой» цели и делал экстремистские заявления, связанные с действиями смертников и конфликтом в Ливии.

Житель Манчестера рассказал, что два человека, знавших Салмана Абеди в колледже, по отдельности звонили в полицию.

Они были обеспокоены тем, что «он поддерживал терроризм» и говорил, что «быть подрывником-самоубийцей — в порядке вещей». Друзья пытались убедить его, что он неправ, но, в конце концов, обратились в полицию.

Одновременно поступило подтверждение того, что младший брат смертника, 20-летний Хашем Абеди, был арестован 23 мая в Триполи по подозрению в связях с так называемым «Исламским государством». Об этом агентству Рейтер заявил представитель местных антитеррористических сил «Рада» Ахмед бин Салем.

В Британии в настоящий момент арестовано пять подозреваемых в причастности к взрыву на стадионе «Манчестер-Арена». Пятый подозреваемый был арестован полицией в городе Уиган в 34 км к западу от Манчестера во второй половине дня в среду.

Уровень террористической угрозы в Соединенном Королевстве во вторник был повышен до максимального, что за последние годы делалось несколько раз и всегда ненадолго.

 
 
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В этом году Абеди, находясь в Манчестере, открыто вел разговоры о ценности смерти ради "благой" цели и делал экстремистские заявления, связанные с действиями...

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