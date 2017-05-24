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В среду утонули около 30 мигрантов, пытавшихся попасть в Европу из Ливии

25.05.2017 00:55 — Новости Мира | БелТА  
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В среду утонули около 30 мигрантов, пытавшихся попасть в Европу из Ливии

По меньшей мере 30 мигрантов, включая маленьких детей, утонули в среду, после того, как они свалились в воду с перегруженного судна в Средиземном море. Информагентства сообщают, что это произошло из-за несогласованных действий между кораблями помощи и ливийской береговой охраной.

"Сегодня возникла критическая ситуация. Около 200 человек упало в воду", - заявил представитель береговой охраны, в то время как гуманитарный работник, работавший на месте происшествия, сообщил, что было найдено 31 тело.

Мигранты находились на деревянной лодке, вместимостью от 500 до 700 человек, и находились всего в 20 морских милях от ливийского побережья, когда произошел несчастный случай.

Команда спасательного катера Phoenix, зафрахтованного мальтийской неправительственной организацией Moas, приступила к спасению и раздавала спасательные жилеты, когда многие из тех, кто находился на палубе шлюпки, упали в воду.

С помощью итальянского корабля береговой охраны и нескольких коммерческих судов спасатели постарались вытащить как можно больше людей из воды, в то время как военный самолет сбросил спасательные плоты, а вертолет искал выживших.

По заявлениям береговой охраны, в среду в Ливии было проведено около 15 операций по оказанию помощи.

Во вторник итальянские спасатели скоординировали спасение около 1500 человек, в то время как их ливийские коллеги перехватили 237 человек, в том числе 20 женщин и 15 детей, путешествующих на двух деревянных катерах.

 
 
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Мигранты находились на деревянной лодке, вместимостью от 500 до 700 человек, и находились всего в 20 морских милях от ливийского побережья, когда произошел несчастный...

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