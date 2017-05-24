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Американское оружие в Ираке на сумму около 1 млрд долларов не доставлялось по месту назначения

25.05.2017 00:43 — Новости Мира | БелТА  
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Американское оружие в Ираке на сумму около 1 млрд долларов не доставлялось по месту назначения

СМИ, со ссылкой на данные организации Amnesty International и военных США, сообщают о потере последними оружия на сумму около 1 млрд долларов. Речь идет о поставленных в Ирак и Кувейт боеприпасах, стрелковом вооружении и экипировке.

Проведенный в минувшем году аудит американских военных выявил серьезную недостачу. Командование не обладает точными данными о количестве и местоположении поставленного оружия. Куда-то исчезли десятки тысяч единиц автоматического стрелкового оружия, сотни минометных снарядов и внедорожников Humwee, которые предназначались для усиления новой армии Ирака, курдского ополчения и шиитов-добровольцев.

Все отчеты о приемке и складировании оружия написаны от руки и изобилуют ошибками. Правозащитники не исключают того, что оружие обходными путями попало в руки вооруженной оппозиции и даже ИГИЛ. Amnesty International призвали американское командование более ответственно относится к поставкам вооружений.

 
 
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Куда-то исчезли десятки тысяч единиц автоматического стрелкового оружия, сотни минометных снарядов и внедорожников Humwee, которые предназначались для усиления...

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