Спецслужбы обнаружили в Манчестере взрывчатку для последующих терактов

Полиция Манчестера и Служба безопасности Великобритании Mi5 обнаружила взрывчатку, которая могла быть использована для последующих терактов на территории страны. Как сообщает The Independent, одна бомба была уничтожена саперами.



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Источники издания в силовых структурах рассказали, что существует вероятность существования других бомб, и спецслужбы заняты их поиском. В правоохранительных органах уверены, что в Манчестере была создана террористическая сеть, целью которой является серия атак. Полиция не исключает арестов подозреваемых на всей территории королевства.

Предполагаемый террорист, 22-летний Салман Абеди действовал с сообщниками, ранее 24 мая сообщил телеканал NBC. По сообщениям источника, бомба, которую подорвал террорист, оказалась «большой и сложной» и состояла из компонентов, которые трудно достать в Великобритании.

На данный момент по делу о теракте в Манчестере арестованы шестеро мужчин и одна женщина. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте городской полиции. Последний подозреваемый был арестован в ходе обысков в городе Нанитон (графство Уорикшир).

Searches carried out in Nuneaton pic.twitter.com/MYzehrc1Jj — G M Police (@gmpolice) 24 мая 2017 г.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» вечером 22 мая погибли 22 человека , пострадали около 120, из них 59 доставили в медучреждения. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв и назвала теракт местью за нападение на «земли мусульман».

24 мая в СМИ была опубликована фотография предполагаемого джихадиста, и сообщалось о задержании троих подозреваемых по делу. 25 мая полиция рапортовала об аресте еще троих предполагаемых соучастников теракта.