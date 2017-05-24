Американские спецслужбы прошлым летом собрали информацию, свидетельствующую о том, что во время президентской избирательной кампании в США высокопоставленные сотрудники российских спесцлужб совместно с российскими чиновниками обсуждали, как повлиять на Дональда Трампа через его советников. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех действующих и отставных американских чиновников, знакомых с разведдаными США.



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В частности, в разговорах речь шла о Поле Манафорте, который в то время руководил кампанией Трампа, и Майкле Флинне, который на тот момент консультировал будущего президента. Оба политика имели косвенные связи с российскими официальными лицами. Те, по всей видимости, были уверены, что могут повлиять на них в вопросе формирования мнения Трампа о России, пишет издание.

По информации газеты, некоторые представители России «хвастались, насколько хорошо они знают Флинна». Другие обсуждали возможность более широкого общения с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, который в свое время тесно сотрудничал с Манафортом.

Теперь вопрос о том, воздействовала ли Россия напрямую на советников Трампа, является ключевым в расследовании о предполагаемых связях команды президента США с Россией, которое ведет специальный прокурор, экс-глава ФБР Роберт Мюллер, подчеркивает издание.

Белый дом, ФБР и ЦРУ отказались прокомментировать информацию. Не ответили на запросы о комментариях и представители Манафорта и Флинна, отмечает газета.

На прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке и Белом доме сообщал, что российские чиновники возлагали большие надежды на возможность влияния через Флинна на политику Трампа. Но, как отмечали собеседники телеканала, Москва могла преувеличить как степень лояльности Флинна, так и его способности продвигать нужную точку зрения.

Флинн ушел в отставку в середине февраля 2017 года, пробыв на посту советника президента по национальной безопасности чуть больше трех недель. Поводом для отставки послужил скандал, разразившийся после того, как стало ясно, что Флинн предоставил неполную информацию о своих переговорах с послом России Сергеем Кисляком.

Манафорт ушел в отставку с поста главы предвыборного штаба Трампа в августе прошлого года после обвинений в незаконном получении денег от партии Виктора Януковича.