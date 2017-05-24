В доме исполнителя теракта в Манчестере нашли цех по изготовлению взрывных устройств

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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Великобритании нашли мастерскую по изготовлению взрывных устройств в доме исполнителя теракта в Манчестере 22-летнего Салмана Абеди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

По его сведениям, у Абеди было найдено достаточно взрывчатки, чтобы изготовить еще несколько бомб.

Кроме этого, стало известно, что правоохранительные органы задержали еще двух человек в рамках расследования теракта, совершенного в Манчестере. Таким образом, общее число подозреваемых, находящихся под стражей, достигло восьми человек.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" произошел вечером 22 мая. Бомба сработала за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, по последней информации, стали 22 человека, 64 были ранены.-0-