|
В доме исполнителя теракта в Манчестере нашли цех по изготовлению взрывных устройств
25.05.2017 09:01 — Новости Мира | БелТА
Фото AP
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Великобритании нашли мастерскую по изготовлению взрывных устройств в доме исполнителя теракта в Манчестере 22-летнего Салмана Абеди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.
По его сведениям, у Абеди было найдено достаточно взрывчатки, чтобы изготовить еще несколько бомб.
Кроме этого, стало известно, что правоохранительные органы задержали еще двух человек в рамках расследования теракта, совершенного в Манчестере. Таким образом, общее число подозреваемых, находящихся под стражей, достигло восьми человек.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" произошел вечером 22 мая. Бомба сработала за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, по последней информации, стали 22 человека, 64 были ранены.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его сведениям, у Абеди было найдено достаточно взрывчатки, чтобы изготовить еще несколько бомб.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии